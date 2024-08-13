بوتين يقاطع حاكم كورسك خلال اعترافه بتقدم القوات الأوكرانية

قاطع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القائم بأعمال الحاكم الإقليمي في منطقة كورسك خلال القائه كلمة قال فيه إن القوات الأوكرانية توغلت على الأقل 12 كيلومتراً في روسيا، قائلاً إنّ هذا أمر يجب على الجيش تقييمه.



وطلب بوتين منه الاكتفاء بالتحدث عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي وعن مساعدة الناس.