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قضاء بنغلادش يفتح تحقيقا بتهمة القتل بحق الشيخة حسينة ومسؤولين
أخبار دولية
2024-08-13 | 08:21
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قضاء بنغلادش يفتح تحقيقا بتهمة القتل بحق الشيخة حسينة ومسؤولين
أمرت محكمة في بنغلادش بإجراء تحقيق مع رئيسة الوزراء الفارة الشيخة حسينة وستة من كبار المسؤولين في حكومتها على خلفية مقتل رجل خلال تظاهرات يوليو.
وقال المحامي مأمون ميا إنه تقدّم بطلب في هذا الصدد إلى محكمة دكا التي طلبت من الشرطة فتح تحقيق "بحقّ المتّهمين".
وأوضح ميا ممثلًا أحد المواطنين: "رُفعت قضية ضد الشيخة حسينة وستة أشخاص آخرين" متهمين بالمسؤولية عن مقتل صاحب محل بقالة في 19 تموز برصاص الشرطة أثناء القمع الدامي لتظاهرات مناهضة للحكومة.
وأفادت صحيفة "ديلي ستار" المحلية أن المواطن أمير حمزة شتيل رفع القضية إلى المحكمة وهو أحد سكان الحي الذي أدّى فيه إطلاق النار إلى مقتل صاحب المتجر.
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