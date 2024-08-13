بوتين التقى محمود عباس: نحن قلقون إزاء الخسائر المدنية في غزة

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي يزور موسكو عن "قلقه" إزاء أعداد القتلى المدنيين في غزة.



وقال بوتين بحسب مشاهد عرضها التلفزيون الروسي: "نحن قلقون قبل كل شيء إزاء الخسائر المدنية... نحن نفعل كل شيء... لمساندة فلسطين والشعب الفلسطيني".