نجاة طفلة من غارة إسرائيلية قتلت 10 من أفراد عائلتها في خان يونس

قتلت غارة إسرائيلية اليوم، عشرة أفراد من عائلة كانت تقيم في خان يونس جنوب قطاع غزة ولم تنجُ منها سوى طفلة عمرها ثلاثة أشهر وفق ما أفاد مسعف لوكالة فرانس برس.



وذكر الجيش الإسرائيلي أنه يتفحص الأمر.



وقال طبيب في مستشفى ناصر لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته إن "عشرة أفراد من عائلة أبو حية قتلوا في غارة إسرائيلية على منطقة عبسان شرق خان يونس".



وأضاف: "لم يبق من العائلة سوى ناجية واحدة هي طفلة إسمها ريم وعمرها ثلاثة أشهر فقط".



وأشار الطبيب إلى أن أفراد الأسرة العشرة الآخرين الذين قضوا في الغارة هم والداها واخوتها الثمانية.