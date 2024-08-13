بولندا توقع عقدا بتسعة مليارات يورو لشراء 96 مروحية أباتشي أميركية

وقعت بولندا اتفاقا نهائيا مع شركة بوينغ الأميركية لشراء 96 مروحية قتالية من طراز أباتشي، وفق ما أعلن وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش.



وأشار الوزير الى أنها "عملية شراء تاريخية... تشمل 96 مروحية هجومية وقتالية فائقة الحداثة من طراز أباتشي AH-64E Apache"، كاشفا أن قيمة الصفقة "تبلغ 10 مليارات دولار" أي 9,14 مليارات يورو.