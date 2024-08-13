الهيئة الصحية في الاتحاد الإفريقي تعلن جدري القردة "حالة طوارئ صحية عامة"

أعلنت الهيئة الصحية التابعة للاتحاد الإفريقي اليوم، حالة طوارئ صحية عامة بسبب تفشي مرض جدري القردة (مبوكس) في القارة.



وقال جان كاسيا، رئيس المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في تصريح إعلامي عبر الإنترنت: "أعلن بقلب مثقل ولكن بالتزام لا يتزعزع تجاه شعوبنا ومواطنينا الأفارقة، أن جدري القردة حالة طوارئ صحية عامة تهدد الأمن على مستوى القارة".