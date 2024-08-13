"القسام" تعلن قصف تل أبيب بصاروخين... وهذا ما قاله الجيش الاسرائيلي

أعلن الجيش الاسرائيلي أن صاروخا أطلق من قطاع غزة سقط قبالة سواحل تل ابيب، فيما اكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مسؤوليتها عن الإطلاق.



وسمع صحافي في وكالة فرانس برس في الموقع دوي انفجار.



وقالت كتائب القسام في بيان، إنها قصفت "مدينة تل أبيب وضواحيها بصاروخين من طراز ام 90، رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين والتهجير المتعمد بحق أبناء شعبنا".



واكد الجيش الإسرائيلي أنه "تم رصد قذيفة انطلقت من قطاع غزة سقطت في البحر وسط إسرائيل. وفقا للبروتوكول، لم يتم إطلاق صفارات الإنذار. وفي الوقت نفسه، تم رصد قذيفة أخرى لم تخترق الأراضي الإسرائيلية".