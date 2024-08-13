وكالة فيتش تخفّض التصنيف الائتماني لإسرائيل مع استمرار الحرب في غزة

خفّضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل درجة واحدة الاثنين من "+A" إلى "A"، محذرة من أن حربها على حماس في غزة قد تستمر حتى عام 2025 وتلقي بثقلها على النشاط الاقتصادي في البلاد.



وتوقّعت فيتش في مذكرة أن "يستمر النزاع في غزة حتى عام 2025 مع وجود مخاطر من اتساعه إلى جبهات أخرى".



أضافت: "فضلا عن الخسائر البشرية، قد ينتج من ذلك إنفاق عسكري إضافي كبير وتدمير للبنية التحتية وأضرار أكثر استدامة للنشاط الاقتصادي والاستثمار، ما يؤدي إلى مزيد من التدهور في مقاييس الائتمان الإسرائيلية".



ووفقا لفيتش فقد تأثرت المالية العامة، بحيث من المتوقع أن تسجل إسرائيل عجزا في الموازنة هذا العام.



وشدد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من جهته على أن الاقتصاد "صلب ويعمل بشكل جيّد".



واعتبر في بيان الثلاثاء أن "خفض التصنيف هو نتيجة تعامل إسرائيل مع الحرب المتعددة الجبهات التي فُرضت عليها".