الغاء آلاف الحجوزات الفندقية بسبب التحذير من "زلزال ضخم" في اليابان

تسبب القلق من احتمال حدوث زلزال ضخم في اليابان بإلغاء الآلاف من حجوزات الفنادق في المناطق التي تعتبر معرضة لخطر شديد، ما ألحق ضرراً بالسياحة في هذه الفترة المهمة من العام، على ما ذكر عاملون في القطاع الاثنين.



وفي أول تحذير من نوعه، رجحت وكالة الأرصاد الجوية وقوع زلزال ضخم عقب هزة بقوة 7,1 درجات في جنوب اليابان الخميس أوقعت 15 جريحا.



وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن "احتمال وقوع زلزال قوي آخر أعلى من المعتاد، لكن هذا لا يعني أن الزلزال سيحدث بشكل مؤكد".



ويتعلق تحذير وكالة الأرصاد بـ"منطقة الاندساس" في أخدود نانكاي بين صفيحتين تكتونيتين في المحيط الهادئ، حيث سبق أن وقعت زلازل أخرى.



تعرضت اليابان لزلازل مدمرة بقوة ثماني أو تسع درجات كل قرن أو قرنين.



وفي غرب كوتشي، وهي من المناطق الأكثر عرضة للأضرار، ألغى 9400 شخص على الأقل حجوزاتهم الفندقية منذ التحذير، على ما ذكر اتحاد فنادق محلي.



وقال سوسومو نيشيتاني، ممثل القطاع لوكالة فرانس برس إن الإلغاءات المتعلقة بين 9 و18 آب الحقت خسارة تقدر بنحو 140 مليون ين (حوالى 868500 يورو).

