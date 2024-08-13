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الجيش الإسرائيلي: مقتل 100 مسلح في رفح في الأيام القليلة الماضية
أخبار دولية
2024-08-13 | 11:25
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الجيش الإسرائيلي: مقتل 100 مسلح في رفح في الأيام القليلة الماضية
أعلن الجيش الإسرائيلي أن "قواته قتلت نحو 100 مسلح فلسطيني في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة في الأيام القليلة الماضية".
وأوضح أن جنوده العاملين في منطقة الشابورة برفح حددوا موقع المسلحين وبضربة دقيقة قضت عليهم، إلى جانب مئات مواقع البنية التحتية.
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