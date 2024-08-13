إيران تجري تدريبات عسكرية في شمال البلاد

أفادت وكالة مهر للأنباء اليوم، بأن إيران تجري تدريبات عسكرية في شمال البلاد مع ترقب المنطقة هجوما هددت به طهران إسرائيل انتقاما لاغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في العاصمة الإيرانية الشهر الماضي.