زيلينسكي يعلن سيطرة أوكرانيا على 74 بلدة في روسيا

اعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن القوات الأوكرانية سيطرت على 74 بلدة في الأراضي الروسية.



وكتب زيلينسكي على تلغرام: "رغم معارك صعبة وكثيفة، يستمر تقدم قواتنا في منطقة كورسك (...) أوكرانيا تسيطر على 74 بلدة".