الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

زيلينسكي يعلن سيطرة أوكرانيا على 74 بلدة في روسيا

أخبار دولية
2024-08-13 | 12:24
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
زيلينسكي يعلن سيطرة أوكرانيا على 74 بلدة في روسيا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
زيلينسكي يعلن سيطرة أوكرانيا على 74 بلدة في روسيا

اعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن القوات الأوكرانية سيطرت على 74 بلدة في الأراضي الروسية.
     
وكتب زيلينسكي على تلغرام: "رغم معارك صعبة وكثيفة، يستمر تقدم قواتنا في منطقة كورسك (...) أوكرانيا تسيطر على 74 بلدة".

أخبار دولية

سيطرة

أوكرانيا

روسيا

LBCI التالي
الولايات المتحدة تطلب من أنقرة وحلفاء آخرين اقناع إيران بخفض التوترات
حفلة جنون مدروسة بين أميركا وإسرائيل (الأنباء الإلكترونية)
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
05:21

صحة غزة: 39965 شهيدا فلسطينيا و92294 جريحا جراء الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الاول

LBCI
أخبار لبنان
05:18

وزارة الزراعة: مصادرة ٣٢ تنكة جبنة مهربة من سوريا عند حاجز نهر العاصي وتوقيف المهربين

LBCI
أمن وقضاء
05:15

وزير العدل بحث والسفير الحديد في امكان تعجيل الإجراءات القانونية والقضائية بحق موقوفين أردنيين

LBCI
أخبار لبنان
05:14

هوكستين من عين التينة: الحل الدبلوماسي ممكن

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:57

القضاء في تايلاند يقيل رئيس الوزراء على خلفية أخلاقيات العمل

LBCI
أخبار دولية
04:35

اليمن يدعو الأمم المتحدة لنقل مقراتها إلى عدن

LBCI
أخبار دولية
03:50

استشهاد خمسة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

LBCI
أخبار دولية
02:24

رئيس وزراء أفغانستان: على البلاد "الإبقاء على حكم الشريعة الإسلامية"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
02:14

جديد قضية الجثث الخمس في كفرشيما: اعتراف خريستو الفتى ان شقيقه توفي منذ 10 أيام

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 14-8-2024

LBCI
أمن وقضاء
17:03

غارات حربية على كفركلا... وقنابل خارقة للتحصينات تُستخدم لأول مرة منذ بداية الحرب

LBCI
أمن وقضاء
08:00

الأمن العام: احذروا هذه الرسائل!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:07

منتخبات التوتش رغبي اللبنانية للفئات العمرية تنطلق نحو بطولة اوروبا

LBCI
رياضة
13:52

اتفاقية رعاية بين الاتحاد اللبناني لكرة السلة وشركة "كابيللي سبورت" لدعم المنتخبات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

لهذه الأسباب توغلت أوكرانيا في كورسك الروسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

في حال الحرب الموسعة وشلل المطار... مرفأ طرابلس منفذ للسفر والاجلاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

الانتخابات الرئاسية الاميركية: ماسك يستضيف ترامب على "اكس"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

الاعتداءات الاسرائيلية بالصورة لهذا اليوم: استهداف سيارة وخرق لجدار الصوت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

روسيا تحاول كسر الأحادية الأميركية في الشرق الأوسط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

قتل كلبة في الأشرفية يعيد الى الواجهة ملف إيجاد حل للكلاب الشاردة

LBCI
أخبار لبنان
13:32

لبنان يتحضر لاستقبال جثمان البطريرك كريكور بيدروس أغاجانيان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

5 جثث داخل منزل في كفرشيما...

LBCI
منوعات
13:00

رسائل مؤثرة من ضحية على متن الطائرة البرازيلية... بهذه الكلمات ودّعت عائلتها (صور)

LBCI
فنّ
05:45

أجواء صيفية ممتعة تعيشها دانييلا رحمة... وخاتم زواجها حديث الجمهور (صور)

LBCI
خبر عاجل
07:33

طيران الشرق الأوسط: الرحلات للفترة الممتدة من 14 الى 18 آب ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعضها

LBCI
أمن وقضاء
08:00

الأمن العام: احذروا هذه الرسائل!

LBCI
فنّ
07:10

ظهر في فيديو من المستشفى... فنان لبناني شهير يخضع لعملية جراحية! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
09:23

التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة عند تقاطع الغبيري بسبب تسرب مازوت وعناصر من مفرزة سير الضاحية بالمحلة للمعالجة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

الجيش الاسرائيلي يحصل على ضوء أخضر لضرب لبنان... هذا ما كشفه تقرير عسكري

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More