الخارجية الأميركية: تأكيد قطري أنهم سيعملون على أن يكون لحماس تمثيل في محادثات وقف إطلاق النار

كشف نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل أن الشركاء في قطر أكدوا لواشنطن أنهم سيعملون على أن يكون لحماس تمثيل في محادثات وقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع.



ولفت إلى أن الولايات المتحدة تتوقع تماما أن تمضي المحادثات قدما.



من جهة أخرى، شدد باتيل على أن واشنطن ملتزمة بشدة بالوضع الراهن للأماكن المقدسة في اسرائيلن مؤكدا أن أي تحرك أحادي سيكون غير مقبول.



وفي السياق، اعتبر أن أداء وزير الأمن القومي الإسرائيلي الصلاة في المسجد الأقصى "غير مقبول".