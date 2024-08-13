الاتحاد الأوروبي يندد بـ"استفزازات" وزير الأمن القومي الإسرائيلي في المسجد الأقصى

ندّد الاتحاد الأوروبي بـ"استفزازات" وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، بعدما أعلن مسؤولون أنه أدى الصلاة في باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.



وكتب منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على منصة إكس: "الاتحاد الأوروبي يدين استفزازات الوزير الإسرائيلي بن غفير الذي دعا خلال زيارته للأماكن المقدسة إلى انتهاك الوضع القائم".