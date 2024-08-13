رويترز: طهران تفكر بايفاد مندوب الى المفاوضات حول صفقة الاسرى

نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين إيرانيين كبيرين قولهما إن طهران تفكر بايفاد مندوب الى المفاوضات المرتقبة يوم الخميس لدفع صفقة الأسرى، لا يحضرها مباشرة، وإنما يشارك فيها من خلف الابواب، بغية المحافظة على خط ديبلوماسي مع واشنطن خلال التفاوض.



ولفتت "رويترز" الى أنها حاولت التأكد من الخبر من كل من واشنطن والدوحة والقاهرة، لكن هذه العواصم لم تعلق مباشرة على إمكان لعب إيران دوراً في عملية التفاوض.

