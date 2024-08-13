الأمم المتحدة: أداء وزير إسرائيلي الصلاة في الحرم القدسي "استفزاز لا يجدي"

ندد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بقيام وزير الأمن القومي الاسرائيلي اليميني المتطرف ايتمار بن غفير بأداء الصلاة في باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، ووصفها بأنها "استفزاز لا يجدي".



وقال فرحان حق للصحافيين: "نحن نعارض أي محاولة لتغيير الوضع الراهن المتعلق بالأماكن المقدسة (...) هذا النوع من السلوك لا يفيد، وهو استفزاز لا يجدي".