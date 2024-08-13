وزارة الخارجية: الولايات المتحدة لم تشارك في التوغل الأوكراني في روسيا

أعلن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل اليوم، أن الولايات المتحدة لم تشارك في أي مرحلة من مراحل التحضير أو التخطيط للتوغل الأوكراني داخل روسيا.



وباغتت كييف موسكو بإرسال آلاف القوات إلى منطقة كورسك بغرب روسيا الأسبوع الماضي في عملية مفاجئة تقول أوكرانيا إن قواتها تمكنت فيها من السيطرة على ألف كيلومتر مربع من الأراضي، وهو أكبر مكسب حققته منذ عام 2022.