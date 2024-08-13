أكسيوس: بلينكن يرجئ زيارته إلى الشرق الأوسط

ذكر موقع أكسيوس أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أرجأ زيارته التي كانت مقررة إلى الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، وذلك قبل محادثات وقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع.



وقال الموقع نقلا عن مصدرين لم يذكر اسميهما إن سفر بلينكن تأجل بسبب "حالة الضبابية التي تكتنف الوضع".



وأطلقت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم، صاروخين استهدفا تل أبيب للمرة الأولى منذ أشهر، بينما شنت إسرائيل غارات جوية منفصلة على غزة أسقطت قتلى.



وقال مسؤولون أميركيون الاثنين إنهم يتوقعون أن تنعقد المحادثات الخميس كما هو مخطط لها.