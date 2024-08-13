باريس تعتبر دخول بن غفير الحرم القدسي "استفزازا غير مقبول"

نددت فرنسا بـ"استفزاز جديد غير مقبول" بعد دخول وزير الأمن القومي الاسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الحرم القدسي في القدس الشرقية المحتلة وأدائه الصلاة فيه مع آلاف آخرين.



ودعت باريس في بيان للمتحدث باسم الخارجية الفرنسية "الحكومة الإسرائيلية الى اتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان احترام الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس".