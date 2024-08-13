البيت الأبيض يدعو كل الأطراف إلى المشاركة في محادثات غزة هذا الأسبوع

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير اليوم، أنه يتعين على إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) المشاركة في محادثات وقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع، وذلك بعد أن أثارت حماس شكوكا حيال مشاركتها.



وقالت جان بيير للصحفيين على متن طائرة الرئاسة بينما كان الرئيس جو بايدن يسافر إلى نيو أورليانز: "نعتقد أن المفاوضين يجب أن يجلسوا إلى طاولة المفاوضات. نرى أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار هو أفضل طريقة لتهدئة التوتر الذي نشهده".