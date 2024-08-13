الولايات المتحدة توافق على صفقة أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار

وافقت الولايات المتحدة الثلاثاء على صفقة أسلحة لاسرائيل بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار، تشمل مقاتلات إف-15 و33 ألفا من ذخائر الدبابات.



واعتبرت الخارجية الاميركية في رسالة الى الكونغرس أن الصفقة "ستحسّن قدرة إسرائيل على مواجهة تهديدات العدو الراهنة والمقبلة".