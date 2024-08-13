بايدن: الهجوم الأوكراني في روسيا "معضلة حقيقية لبوتين"

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن الهجوم الأوكراني عبر الحدود داخل الأراضي الروسية يشكّل "معضلة حقيقية" للرئيس فلاديمير بوتين، وذلك في أول تعليق له على عملية كييف المباغتة.



وأكد بايدن للصحافيين في مدينة نيو أورلينز أن ما حصل "يخلق معضلة حقيقية لبوتين"، لافتا إلى أننا "على تواصل مباشر، تواصل دائم مع الأوكرانيين. هذا كل ما أريد قوله في وقت يستمر" الهجوم.

من جهة أخرى، توقّع الرئيس الأميركي أن تتراجع إيران عن توجيه ضربة انتقامية لإسرائيل في حال التوصل لهدنة في غزة.

