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السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة: هدفنا في الشرق الأوسط خفض التصعيد والردع

أخبار دولية
2024-08-13 | 16:40
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السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة: هدفنا في الشرق الأوسط خفض التصعيد والردع
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السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة: هدفنا في الشرق الأوسط خفض التصعيد والردع

شددت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد على أن الهدف العام للولايات المتحدة في الشرق الأوسط هو خفض التصعيد والردع والوقوف في وجه أي هجمات مستقبلية وتجنب الصراع الإقليمي.
 
وأكدت غرينفيلد، في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، أن هذا "يبدأ بإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار الفوري وإطلاق الرهائن في غزة. نحن بحاجة إلى إنهاء هذا الأمر".

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