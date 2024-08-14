تقرير أممي يشكك بـ"نزاهة" عملية إصدار نتائج الانتخابات في فنزويلا

توصلت لجنة تابعة للأمم المتحدة في تقرير نشر الثلاثاء إلى أن المجلس الانتخابي الوطني في فنزويلا لم يُظهر "الشفافية والنزاهة" المطلوبتين خلال إصداره نتائج الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها.



وقال التقرير إن "عملية إدارة النتائج التي أجراها المجلس الانتخابي الوطني فشلت في تحقيق تدابير الشفافية والنزاهة الأساسية واللازمة لإجراء انتخابات ذات مصداقية"، مضيفا أن المجلس خالف أيضا "الأحكام الوطنية والتنظيمية".



وفي أعقاب انتخابات 28 تموز، أعلن المجلس الانتخابي الوطني مادورو رئيسا منتخبا لولاية ثالثة من ست سنوات ومنحه 52% من الأصوات، لكنه حتى الآن لم يقدم النتائج المفصلة رغم الضغوط الدولية التي تمارس عليه.



وتقول المعارضة إن مرشحها ادموندو غونزاليس أوروتيا، وهو دبلوماسي متقاعد يبلغ 74 عاما، فاز في الانتخابات بفارق كبير، وفقا لاحصاءاتها الخاصة.

