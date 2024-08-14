رئيس الوزراء الياباني كيشيدا يعتزم عدم الترشح لانتخابات رئاسة الحزب الحاكم

اعلنت وسائل إعلام يابانية الأربعاء أن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا يعتزم الانسحاب من السباق الانتخابي للبقاء رئيسا للحزب الحاكم، ما يعني حكما تنحيه عن منصبه.



ومن المقرر أن يجري الحزب الديموقراطي الليبرالي الذي يحكم اليابان بشكل متواصل تقريبا منذ عام 1945، انتخابات الشهر المقبل لاختيار رئيس للحزب.



وأبلغ كيشيدا كبار المسؤولين في إدارته بنيته عدم الترشح، وفق ما ذكرت وسائل إعلام بما في ذلك هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية "ان اتش كيه" ووكالة "كيودو نيوز".

