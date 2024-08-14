هجمات تستهدف سفينتين تجاريتين في البحر الأحمر

استهدفت هجمات عدة سفينتين تجاريتين في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، بدون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار، حسب ما أفادت وكالتا أمن بحري بريطانيتان الثلاثاء.



وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "يو كاي أم تي أو" في مذكرة إنها تلقت فجر الثلاثاء بلاغا من سفينة عن "انفجار على مسافة منها"، على بُعد 63 ميلا بحريا جنوب غرب سواحل الحُديدة في اليمن الخاضعة لسيطرة المتمرّدين الحوثيين.



وبعد ساعات، أفاد قبطان السفينة بأنه "تمّ رصد مركب صغير يتحرّك بشكل مشبوه ويومض أضواءه باتجاه السفينة"، وسرعان ما أبلغ عن "وقوع انفجار ثان على مقربة من السفينة"، بحسب "يو كاي أم تي أو".



لاحقا، أشارت الهيئة التي تديرها القوات الملكية البريطانية، إلى "تعرض السفينة لهجوم من جانب قارب مسيّر تمّ تعطيله بنجاح"، لافتة إلى أن "السفينة وطاقمها بخير وتتجه إلى الميناء التالي".



واشار مركز المعلومات البحرية المشترك الذي يديره تحالف بحري غربي، إلى أن السفينة هي الناقلة دلتا أتلانتيكا التي ترفع علم ليبيريا.



من جانبها، أفادت شركة "أمبري" للأمن البحري عن الحادثة نفسها مشيرة إلى أن "السفينة مرتبطة بشكل وثيق ببنك أهداف الحوثيين".

