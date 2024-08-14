حملة هاريس تعلن عن استهدافها من قبل قراصنة الكترونيين أجانب

أعلنت حملة المرشحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية الأميركية كامالا هاريس الثلاثاء عن استهدافها من قبل قراصنة الكترونيين أجانب، بعد أيام من ادعاء حملة دونالد ترامب أنها تعرضت للاختراق من قبل إيران.



وصرّح مسؤول في حملة هاريس لوكالة فرانس برس أنه "في تموز، أبلغت الفرق القانونية والأمنية في الحملة مكتب التحقيقات الفدرالي بأننا كنا هدفا لعملية تأثير من قبل فاعلين أجانب".



أضاف "لدينا إجراءات قوية للأمن الالكتروني، ولسنا على علم بأي اختراقات أمنية لأنظمتنا ناتجة عن هذه الجهود".



ولم تقدم الحملة أي إشارة إلى الجهة الأجنبية التي يُعتقد أنها تقف وراء المحاولة، لكنها قالت إنها لا تزال على اتصال مع السلطات.



وحذرت وزارة الخارجية الأميركية إيران الاثنين من عواقب أي تدخل لها في الانتخابات الأميركية في أعقاب إعلان حملة ترامب عن تعرضها للاختراق.

