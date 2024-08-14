تظاهرة في تونس تطالب بالإفراج عن نساء اعتقلن لانتقادهن الرئيس سعيّد

تظاهر المئات الثلاثاء في العاصمة تونس بمناسبة العيد الوطني للمرأة وللمطالبة بالإفراج عن نساء اعتقلن لانتقادهن الرئيس قيس سعيّد، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.



ومنذ احكام سعيّد الذي انتخب ديموقراطيا عام 2019 قبضته على مقاليد السلطة في البلاد عام 2021 وتفرده بالحكم، تم اعتقال عدد من معارضيه وبينهم نساء.



وقالت كريمة بريني رئيسة جمعية المرأة و المواطنة "للأسف، اليوم هو يوم غضب من أجل النساء السجينات بسبب آرائهن السياسية (و) نشاطهن في المجتمع".



وأضافت "نحن غاضبون ونطالب بالحرية لجميع النساء المعتقلات".