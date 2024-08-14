الشرطة البريطانية تعلن أن عدد الموقوفين على خلفية أعمال الشغب تخطى الألف

اعتقلت الشرطة البريطانية أكثر من ألف شخص على خلفية أعمال شغب شهدتها البلاد في الأسبوعين الماضيين، وفق ما أعلنت السلطات الثلاثاء.



وجاء في منشور لمجلس قادة الشرطة الوطنية على منصة إكس أن "القوات في جميع أنحاء البلاد اعتقلت إلى الآن أكثر من ألف شخص على خلفية الاضطرابات العنيفة الأخيرة".



ووُجّهت اتهامات إلى 575 شخصا على الأقل، مع مواصلة محاكم النظر في قضايا أشخاص متّهمين بالضلوع في الاضطرابات التي شهدتها عشرات البلدات والمدن في بريطانيا ومقاطعة إيرلندا الشمالية على خلفية مقتل ثلاث فتيات في عملية طعن في 29 تموز .



ووقعت أعمال شغب خلال احتجاجات لليمين المتطرف بعد انتشار معلومات مضلّلة حول هوية الجاني المزعوم، وقد أودع كثر السجن لإدانتهم بنشر الكراهية عبر الإنترنت في الأيام الأخيرة.

