منطقة بيلغورود الحدودية الروسية تعلن حال الطوارىء

أعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسية حال الطوارئ الأربعاء، قائلا إن الوضع "بالغ الصعوبة" في المنطقة الحدودية التي تتعرض لقصف أوكراني.



وقال الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف على تطبيق تليغرام "لا يزال الوضع في منطقة بيلغورود بالغ الصعوبة ومتوترا بسبب القصف الذي تقوم به القوات المسلحة الأوكرانية"، مضيفا أنه "سيتم فرض حال الطوارئ على المستوى الإقليمي" اعتبارا من الأربعاء.

