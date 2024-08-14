أوكرانيا تطلق أكثر من 35 مسيرة على فورونيج الروسية

أعلن حاكم منطقة فورونيج الروسية ألكسندر جوسيف أن أوكرانيا أطلقت أكثر من 35 طائرة مسيرة على المنطقة الواقعة على بعد مئات الكيلومترات جنوبي موسكو خلال الليل.



وأضاف جوسيف عبر تطبيق "تيلغرام": "لم تقع إصابات".