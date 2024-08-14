رئيس وزراء أفغانستان: على البلاد "الإبقاء على حكم الشريعة الإسلامية"

أكد رئيس وزراء أفغانستان حسن أخوند أن على البلاد "الإبقاء على حكم الشريعة الإسلامية".



وأعلن آخوند في بيان تلاه في باغرام، القاعدة الأميركية السابقة في أفغانستان، أن سلطات طالبان "تتحمل مسؤولية الإبقاء على حكم الشريعة الإسلامية وحماية الممتلكات وأرواح الناس واحترام أمتنا".