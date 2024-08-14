استشهاد عدد من الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أكدت إسرائيل ومصادر فلسطينية استشهاد ستة فلسطينيين خلال الليل وصباح الأربعاء برصاص الجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية وبالقرب من القدس.وأعلن محافظ طوباس أحمد سعد لوكالة فرانس برس "استشهاد خمسة فلسطينيين هذا الصباح، أربعة في طمون وواحد في طوباس".وبحسب سعد، "بدأت الهجمة بعد الفجر، حاصرت (القوات الإسرائيلية) منزلا في طوباس وأخلته ومن ثم تم قصف المنزل بقذيفة إنيرجا".وأضاف: "تحتجز قوات الاحتلال جثامين الشهداء الخمسة".وكانت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) أعلنت "استشهاد ثلاثة شبان في قصف طائرة مسيرة للجيش الإسرائيلي مجموعة من الشبان في بلدة طمون جنوب شرق طوباس".وذكرت الوكالة أن جثامين الشبان الثلاثة "محتجزة" لدى القوات الإسرائيلية.وكانت وكالة الأنباء أعلنت في وقت سابق صباح الأربعاء "استشهاد الشاب فايز فواز أبو عامر برصاص الجيش الاسرائيلي بعد ان حاصرته داخل منزله" في طوباس في شمال الضفة الغربية.وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته "باشرت عملية لإحباط الانشطة الإرهابية في قريتي طوباس وطمون في منطقة الأغوار".وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في حسابه على منصة إكس "حتى الآن قضت القوات على مخرب واحد وأصابت آخرين خلال اشتباكات واعتقلت عددا من المطلوبين وصادرت وسائل قتالية".وفي بلدة طمون قال الجيش إنه "نفذ غارات جوية" استهدفت مسلحين، مؤكدا أن العملية متواصلة.