اليمن يدعو الأمم المتحدة لنقل مقراتها إلى عدن

دعت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة لنقل مقراتها إلى العاصمة الموقتة عدن، بعد أن سيطر المتمرّدون الحوثيون على مكتب المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان في صنعاء واعتقلوا عشرات الموظفين في منظمات دولية.



وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تصريح نشرته وكالة أنباء "سبأ" الرسمية في وقت متأخر الثلاثاء "نكرر الدعوة لبعثة الأمم المتحدة، وكافة الوكالات الأممية، والمنظمات الدولية العاملة في اليمن... لنقل مقراتها الرئيسية فورا إلى العاصمة المؤقتة عدن، والمناطق المحررة، لضمان المناخ الملائم لأداء مهامها الإنسانية بأمان وبشكل أكثر فعالية لخدمة المحتاجين، وحفاظا على أرواح العاملين فيها".



واندلع النزاع في اليمن في 2014 مع سيطرة الحوثيين على مناطق شاسعة في شمال البلاد بينها العاصمة صنعاء. وفي العام التالي، تدخّلت السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للحكومة اليمنية التي اتخذت من عدن (جنوب) مقرا موقتا لها.



والثلاثاء أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن الحوثيين اقتحموا في الثالث من آب/أغسطس الحالي مكتب المفوضية في صنعاء واستولوا بالقوّة على وثائق وممتلكات واحتجزوا مفاتيح المكتب.