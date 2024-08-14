القضاء في تايلاند يقيل رئيس الوزراء على خلفية أخلاقيات العمل

أقالت المحكمة الدستورية في تايلاند رئيس الوزراء سريتا تافيسين على خلفية قضية متعلقة بأخلاقيات العمل إثر تعيينه وزيرا مدانا جنائيا عام 2008.



وتلا القاضي بونيا أودشاشون القرار موضحا أن المحكمة صوتت بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة لـ"وضع حد" لمهام سريتا، ما ينذر باضطرابات سياسية جديدة في المملكة.