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o
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رئيس الوزراء التايلاندي يعلن أنه "يحترم" قرار المحكمة بإقالته
أخبار دولية
2024-08-14 | 05:45
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رئيس الوزراء التايلاندي يعلن أنه "يحترم" قرار المحكمة بإقالته
أعلن رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين أنه يحترم قرار المحكمة الدستورية القاضي بإقالته من منصبه على خلفية قضية متعلقة بأخلاقيات العمل.
وصرّح سريتا للصحافيين أمام مكتبه بعد صدور قرار المحكمة الدستورية: "أحترم القرار. وأؤكد أنني منذ قرابة عام وأنا في هذا المنصب حاولت بحسن نية أو أقود البلاد بأمانة".
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