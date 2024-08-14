اليونان تكافح آخر حريق غابات قرب أثينا وتقيم الأضرار

تواصل فرق الإطفاء جهودها لإخماد ما تبقى من حريق غابات اندلع قرب أثينا وأودى بحياة امرأة وأتى على بنايات ومساحات من الغابات وأجبر الآلاف على النزوح من منازلهم.



وتمكنت فرق الإطفاء من احتواء معظم جبهات الحريق بعد ثلاثة أيام من اندلاعه لكن مسؤولين حذروا من مغبة التهاون مع الأمر.



وقال مسؤول في إدارة الإطفاء: "الحريق لا يزال مستعرا ولم تتم السيطرة عليه بعد".



وبدأ مفتشون من الدولة في تقييم أضرار لحقت بالبنايات في وقت عاد فيه سكان إلى منازلهم في مناطق وصلها الحريق على أمل إيجاد بعض متعلقاتهم وسط الركام.