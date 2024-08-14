أوكرانيا تواصل قصف كورسك الروسية

واصلت أوكرانيا قصف منطقة كورسك الحدودية الروسية بالصواريخ والطائرات المسيرة اليوم الأربعاء، وقالت كييف إنها حققت المزيد من المكاسب على الأرض.وذكر القائم بأعمال حاكم منطقة كورسك في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، أن أربعة صواريخ أطلقتها أوكرانيا جرى تدميرها فوق كورسك فيما استمرت تحذيرات الغارات الجوية بشكل متقطع خلال الليلة الماضية في المنطقة بأكملها.