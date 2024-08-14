موسكو صدت تقدم القوات الأوكرانية لمسافة أكبر في منطقة كورسك

أكّد الجيش الروسيّ أنّه صدّ هجمات أوكرانية كانت تهدف إلى الدخول أعمق في منطقة كورسك، بعدما أعلن الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي أنّ قواته تواصل تقدّمها.



وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إنّ القوات الروسية أحبطت محاولات مجموعات متنقلة معادية بمركبات مدرعة للدخول في عمق الأراضي الروسية وألحقت بالأوكرانيين خسائر فادحة.

وكان قد أعلن زيلينسكي أنّ الجيش الأوكرانيّ يتقدم في منطقة كورسك الروسية، حيث شنّ هجومًا مباغتا الأسبوع الماضي.



وقال زيلينسكي إنّ في منطقة كورسك نحقق مزيدًا من التقدم.



وأضف أنّ من كيلومتر إلى اثنين في مناطق مختلفة منذ مطلع اليوم. وأكثر من 100 عسكري روسي إضافي أُسروا في نفس الفترة ... هذا سيسرع عودة شباننا وشاباتنا إلى الوطن.