روسيا تمدد الحظر على تصدير البنزين حتى نهاية السنة

أعلنت الحكومة الروسية تمديد الحظر على تصدير البنزين أربعة أشهر، للحفاظ على وضع مستقر للأسعار، التي ارتفعت في محطات الوقود في البلاد.



وقالت الحكومة، في بيان: "فرضت الحكومة قيودًا على صادرات البنزين في الفترة من 1 أيلول إلى 31 كانون الأول 2024."



وأعربت عن توقعها أن يسهم هذا الإجراء في الحفاظ على وضع مستقر، في سوق الوقود، خلال فترة تشهد استمرار الطلب الموسميّ وأعمال الصيانة المبرمجة (في الخريف) في مصافي النفط.



وأوضحت الحكومة أنّ الحظر الجديد لا يشمل بشكل خاص شحنات التسليم، التي تتم في إطار الاتفاقيات الحكومية الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصاديّ الأوراسي وهي بيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وأرمينيا.