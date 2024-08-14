الشرطة اليونانية ألقت القبض على ثمانية أجانب وفكّكت عصابة

ألقت الشرطة اليونانية القبض، بمساعدة إسرائيل، على ثمانية أجانب.



وفكّكت عصابة استخدمت يخوتًا لتهريب مواد مخدّرة من أوروبا إلى إسرائيل.



ولفتت الشرطة إلى أنّ المشتبه بهم - ومعظمهم من إسرائيل وأوكرانيا - اعتُقلوا، الاثنين، في وسط اليونان ومثلوا أمام الادعاء العام الأربعاء.



وتواصل سلطات مكافحة المخدرات البحث عن المزيد من أفراد العصابة.



وقال مصدر في الشرطة لرويترز إنّ من بين المعتقلين إسرائيليّ يبلغ من العمر 44 عامًا تعتقد السلطات أنّه زعيم العصابة.



وعثرت الشرطة على أدلة تكشف أنّ المخدرات القادمة من دول أوروبية، ربما من هولندا وألمانيا، أُخفيت في مقطورات سافرت عبر بلغاريا إلى اليونان، قبل أن تُحمّل لاحقًا على متن يخوت متجهة إلى إسرائيل.



وأكّدت الشرطة أنّها صادرت نحو 130 كيلوجرامًا من الإكستاسي والكيتامين والقنب.



وتقدر الأرباح غير المشروعة، التي حققتها العصابة بنحو 2.5 مليون يورو (2.76 مليون دولار).