كوريا الشمالية تستأنف إستقبال الزوار الأجانب في كانون الأول

أعلنت شركات سياحة اليوم الأربعاء أن كوريا الشمالية ستستأنف استقبال الزوار الأجانب في مدينة سامجيون في شمال شرق البلاد في كانون الأول، وقد تتخذ الخطوة ذاتها في باقي أنحاء البلاد.



وتعد هذه الخطوة علامة على استعداد الدولة المنعزلة لإعادة فتح الحدود أمام مجموعات أكبر من السياح الأجانب بعد فرض ضوابط حدودية صارمة على مدى سنوات بسبب جائحة (كوفيد-19).



وقالت شركة كوريو تورز ومقرها بكين على موقعها على الإنترنت: "تلقينا تأكيدًا من شريكنا المحلي على أن السياحة إلى سامجيون، وربما بقية أنحاء البلاد ستستأنف رسميًا في كانون الأول 2024".



واستؤنفت الرحلات الجوية الدولية من كوريا الشمالية وإليها العام الماضي قبل استقبال مجموعة صغيرة من السياح الروس في جولة خاصة في شباط. كما استقبلت البلاد مسؤولين أجانب كبارًا، منهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حزيران.



إلا أن كوريا الشمالية لم تفتح حدودها بالكامل أمام السياحة الأجنبية منذ 2020.



وأعلنت وكالة سفر أخرى هي كيه.تي.جي تورز أن السياح سيتسنى لهم الذهاب إلى سامجيون اعتبارًا من الشتاء.