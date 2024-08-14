نائبة رئيس الوزراء الأوكرانيّ: كييف تعمل على إقامة منطقة أمنية في كورسك

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانيّ إيرينا فيريشتشوك أنّ كييف تعمل على إقامة "منطقة أمنية" في كورسك، في روسيا وتعتزم تنظيم مسألة المساعدات الإنسانية وفتح ممرات لإجلاء

المدنيين الراغبين في الذهاب إما إلى روسيا أو أوكرانيا.



وأضافت على تطبيق تيليجرام أنّ أوكرانيا تعتزم تنظيم دخول المنظمات الإنسانية الدولية أيضًا إلى المنطقة.