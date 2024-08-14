مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة ستُعقد الخميس في الدوحة

أكّدت ثلاثة مصادر مطلعة على المحادثات لوكالة فرانس برس أنّ جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل ستعقد الخميس، في الدوحة، لوقف إطلاق النار في الحرب الدامية.



وأعلن مصدر مقرب من "حماس" وآخر مطلع على الملف أنّ المفاوضات ستنطلق الخميس في العاصمة القطرية.



ولفت مسؤول أميركيّ إلى أنّ من المقرر أن يتوجه مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز للدوحة، لحضور المباحثات.



وشدّد المصدر المقرب من "حماس" لفرانس برس على أنّ الحركة لن تعيد التفاوض عمّا اتُفق عليه في وقت سابق.



وقال إنّ الوفد لن يغيّر في شيء مما سبق وعلى (الإسرائيليين) أن يحضروا للموافقة أو لا يأتوا على الإطلاق.