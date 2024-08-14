المجاعة تضرب السودان

اعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال، التي‭‭ ‬‬تسيطر على إقليم جبال النوبة ومنطقة الفونج الجديدة في ولاية النيل الأزرق، اليوم الأربعاء إن سكان المنطقتين يعانون من المجاعة.



وذكرت الحركة في بيان أن أكثر من 20 بالمئة من الأسر تعاني من نقص حاد في الغذاء، وأن أكثر من 30 بالمئة من الأطفال يعانون من سوء التغذية. ووصفت النسخة العربية من البيان الوضع بالمجاعة.



وأضافت أن سبب الأزمة هو الحرب الأهلية الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع و"فشل الموسم الزراعي السابق".وأردفت قائلة "الأزمة الإنسانية الحالية في الإقليمين هي الأكبر بالمقارنة مع الولايات الأخرى".



وتابعت قائلة إن من ضمن الأسباب "تدفق أعداد كبيرة من النازحين من مناطق الحرب إلى مناطق سيطرة الحركة الشعبية-شمال ومشاركتهم المخزون الاستراتيجي للغذاء مع الأسر المستقرة".



ويعيش نحو 3.9 مليون شخص في الإقليمين الخاضعين لسيطرة الحركة، وهو عدد تضخم بعد نزوح السكان من مناطق أخرى من البلاد بسبب القتال.