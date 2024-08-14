مقتل جنديّ هنديّ ومتمرد في اشتباكات في كشمير

قُتل نقيب وشخص يشتبه بانتمائه إلى حركة تمرد في معارك بين جنود في جامو وكشمير - الخاضعة للإدارة الهندية - ومتمردين، وفق ما أعلن الجيش والشرطة في الهند.



وقدم الجيش الهنديّ في منشور عبر منصة "اكس" "خالص تعازيه" في وفاة الضابط.



وقالت الشرطة في بيان إنّه خلال العملية الجارية، "حُدّد إرهابي واحد"، في إشارة إلى مقتل مسلح.



واندلعت اشتباكات مسلحة الثلاثاء الماضي في الغابات القريبة من منتجع باتني السياحيّ.