نتانياهو: إسرائيل سترسل وفدًا للتفاوض في الدوحة الخميس

أكّد رئيس الوزراء الاسرائيليّ بنيامين نتانياهو أنّ وفدًا إسرائيليًا سيحضر محادثات الخميس، في الدوحة.



وأوضح، في بيان، أنّ الوسطاء سيحاولون التوصل إلى وقف إطلاق نار، في حرب غزة والإفراج عن الرهائن.



وقال: "وافق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على مغادرة الوفد الإسرائيليّ إلى الدوحة غدًا (الخميس) وكذلك على التفويض بإجراء المفاوضات."

وأكّد مكتب نتانياهو لفرانس برس أنّ رئيسي جهازي الموساد وشين بيت سيشاركان في محادثات الدوحة.