بايدن يدعو لإطلاق سراح الأميركي أوستن تايس المخطوف في سوريا منذ 2012

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الأربعاء إلى إطلاق سراح أوستن تايس، الجندي السابق في مشاة البحرية الأميركية والصحفي المستقل المخطوف في سوريا منذ آب 2012.



وذكر بايدن في بيان بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لاختطاف تايس أننا "ضغطنا مرارًا على حكومة سوريا للعمل معنا حتى يتسنى لنا، في نهاية المطاف، إعادة أوستن إلى الديار. واليوم، أدعو مجددًا لإطلاق سراحه على الفور".





