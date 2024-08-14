هجوم روسيّ على خاركيف

قُتل شخصان وأُصيب ثلاثة آخرون، في هجوم روسيّ، بطائرات مسيرة استهدف مركبة تابعة لفريق طبيّ في خاركيف، في شمال شرق البلاد، وفق ما أعلنت شرطة خاركيف الأوكرانية.



وكتب رئيس قسم التحقيقات في الشرطة الوطنية سيرهي بولفينوف على فيسبوك: "مسعفان في تجمع بيلي كولودياز السكنيّ قُتلا في الهجوم."



وأضاف أنّ ثلاثة مدنيين كانوا في سيارة قريبة أصيبوا.



وتنفي روسيا استهداف المدنيين عمدًا، لكنّ آلافًا من المدنيين قُتلوا وأصيبوا في الهجمات، التي تشنها، منذ غزوها الشامل لأوكرانيا، قبل عامين ونصف.