منظمة الصحة العالمية: جدري القردة طارئة صحية عالمية

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنّ انتشار جدري القردة في إفريقيا، بات طارئة صحية عالمية، وهو أعلى مستوى تحذير يمكن أن تطلقه الهيئة.



وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحافيّ: "اجتمعت لجنة الطوارئ وأبلغتني بأنه من وجهة نظرها، يشكّل الوضع طارئة صحية عالمية تثير القلق دوليًا."



وأضاف: "قبلت هذه النصيحة."